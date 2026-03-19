Edyta Górniak na polskiej scenie muzycznej działa od wielu lat. Rozpoznawalność zdobyła występując w musicalu "Metro" w reżyserii Janusza Józefowicza. Potem zdecydowała się na karierę solową. Wystąpiła również na Eurowizji, gdzie zajęła drugie miejsce.

Szczere wyznanie Edyty Górniak

Na początku marca miała miejsce premiera dokumentu o Edycie Górniak. Można go obejrzeć na platformie SkyShowtime. Artystka opowiada w nim o swoim życiu prywatnym, pracy na scenie i kulisach swojej kariery.

Edyta Górniak w ramach promocji filmu udziela wielu wywiadów. W jednym z nich wyznała, że gdy wraz z Mietkiem Szcześniakiem nagrywała piosenkę "Dumka na dwa serca", która promowała film "Ogniem i mieczem" nie dostała za to żadnego honorarium. Stwierdziła, że budżet projektu nie przewidywał żadnego wynagrodzenia dla niej.

Kuba Wojewódzki drwi z Edyty Górniak

To właśnie z tych słów w rubryce Mea Pulpa w tygodniku "Polityka" zadrwił Kuba Wojewódzki. Zasugerował, że słowa Edyty Górniak są mało wiarygodne a ona sama łatwowierna.

"Edyta Górniak wyjawiła, że »Dumkę na dwa serca« nagrała na potrzeby filmu »Ogniem i mieczem« za darmo, gdyż (jak twierdzono) nie było na to budżetu. Jak widać, artystka już wtedy wierzyła w dziwne teorie" - napisał Wojewódzki.

Nawiązał w tym przypadku do teorii spiskowych, z którymi sympatyzuje od pewnego czasu piosenkarka. Jedną z najgłośniejszych było jej stwierdzenie, że "na Ziemi jest już 4000 lat".