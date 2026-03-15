Tym razem uczestnicy "Tańca z gwiazdami" zaprezentują choreografie do utworów Kayah, która będzie miała okazję oceniać ich umiejętności, bo zasiądzie w jury. Do występu bardzo solidnie przygotowywali się m.in. Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke.

Wypadek na treningu do "Tańca z gwiazdami"

Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke po sobotniej próbie do najnowszego odcinka "Tańca z gwiazdami" opublikowali nagranie z treningu. Niespodziewanie podczas prób aktorka przypadkowo uderzyła łokciem tancerza w noc w trakcie obrotu. Zostało to uwiecznione na nagraniu, które trafiło do mediów społecznościowych. Tuż po zejściu tancerza z parkietu musiał interweniować ratownik medyczny.

Czy to "zemsta"?

"Długo nie musiałem czekać na »zemstę« Magdy za jej prawie złamane żebro. Pozdrawiam! Jacek z prawie złamanym nosem. PS a tak serio, to mamy się dobrze!" - napisał w poście.