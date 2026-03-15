Małgorzata Turzańska jest już w Los Angeles, gdzie w nocy z 15 na 16 marca czasu polskiego odbędzie się gala wręczenia Oscarów. Polka pracowała nad kostiumami do filmu pt. "Hamnet" w reż. Chloé Zhao.

O czym jest "Hamnet"?

To adaptacja powieści "Hamnet﻿" (2020) brytyjskiej pisarki Maggie O’Farrell. "Hamnet" opowiada historię Williama Szekspira oraz jego żony Agnes. Intymna, wstrząsająca opowieść o stracie i borykaniu się z żałobą. To jedna z możliwych wersji biografii Szekspira, ponieważ na temat wczesnego etapu życia artysty zbyt wiele nie wiemy. W "Hamnecie" gdy William Szekspir jedzie do Londynu, aby rozwinąć swoją karierę teatralną, jego żona Agnes zostaje sama z dziećmi. Wtedy dochodzi do tragedii. Dramatyczne przeżycia stają się dla mistrza ze Stratford-upon-Avon inspiracją do stworzenia "Hamleta". "Hamnet" ma osiem nominacji do Oscarów: Najlepszy film, Najlepsza aktorka (Jessie Buckley), Najlepsze kostiumy (Małgorzata Turzańska), Najlepszy scenariusz adaptowany, Najlepsza scenografia, Najlepsza muzyka, Najlepszy casting.

Polka Małgorzata Turzańska nominowana do Oscara za "Hamneta"

Polska kostiumografka Małgorzata Turzańska zrobiła też kostiumy do m.in. takich produkcji jak "Stranger Things", "Aż do piekła", "Zielony Rycerz. Green Knight". Turzyńska jest w Hollywood i weźmie udział w rozdaniu Oscarów. Konkurują z nią w kategorii kostiumy: Deborah L. Scott - „Avatar: Ogień i popiół”; Kate Hawley - „Frankenstein”; Ruth E. Carter - „Grzesznicy”; Miyako Bellizzi - „Wielki Marty” Na miejscu z kostiumografką spotkała się Izabella Krzan, która jest wysłanniczką na Oscary z ramienia "Dzień dobry TVN".

Czy Małgorzata Turzańska przygotowała mowę na Oscary?

Czy jednak ma już przygotowaną mowę w razie wygranej? "Na pewno coś tam sobie gdzieś ułożę, żeby nie wyjść na głupa w razie, gdyby faktycznie się jakiś cud zdarzył" - powiedziała Małgorzata Turzańska Izabelli Krzan. O konieczności przygotowania mowy przypomniano jej na jednym z przedoscarowych spotkań. "Na takim śniadaniu Akademii, parę tygodni temu, ktoś powiedział, »no masz 20-procentową szansę, więc proszę napisz sobie coś, żeby nie stać tam z oczami jak wielkie jajka« Więc coś napiszę, ale jeszcze nie zaczęłam" - powiedziała kostiumografka.

Nie tylko "Hamnet"

Małgorzata Turzańska może mieć ogromne powody do dumy. Choć do Oscara nominowana jest za kostiumy do "Hamneta", inna produkcja, przy której pracowała, również ma szansę w tym roku na to prestiżowe wyróżnienie. Kostiumografka tworzyła bowiem stroje również do "Snów o pociągach". Film otrzymał 4 nominacje do Oscarów® 2026 (m.in. najlepszy film, scenariusz, zdjęcia).