Doda szczęśliwie zakochana w góralu spod Nowego Sącza

Mężczyzna ekstremalny

Czy Doda i Dariusz Pachut wiją sobie gniazdko? Kiedy piosenkarkę ugodziła strzała amora?Rabczewska i Pachut znali się już wcześniej, ale zaiskrzyło między nimi po tym, kiedy Doda nie znalazła swojej drugiej połówki w telewizyjnym show „12 kroków do miłości". Zaaranżowane randki co prawda nie pomogły celebrytce w znalezieniu miłości swojego życia, ale sprawiły, żezyskałanieco inną perspektywę postrzegania spraw damsko-męskich. Doda szczęśliwie zakochana w góralu spod Nowego Sącza -Ten program wiele u mnie zmienił. Pozamykał mi różne klapki w głowie, pootwierał zupełnie nowe. Dał mi przestrzeń na narodzenie się zupełnie nowego rodzaju relacji i dlatego nie żałuję – przytaczał wypowiedź Dody plotek.pl. Czy to dlatego nieco inaczej zaczęła postrzegać Dariusza Pachuta, górala pochodzącego spod Nowego Sącza? O Pachucie zrobiło się głośno, kiedy spotykał się z gwiazdą telewizji TVN Dorotą Gardias. Wcześniej media pisały o jego udziale w akcji ratowniczej w Albanii, gdzie w górach zaginęli polscy turyści. Na łamy prasy trafił też po tym, kiedy pomógł wejść na Rysy niepełnosprawnemu chłopcu i w ten sposób spełnił jego marzenie. Dariusz Pachut jestratownikiem medycznym i płetwonurkiem znanym ze swojej ekstremalnej pasji. Kręci go canyoning. To połączenie wspinaczki, trekkingu, skoków i nurkowania. Polega na pokonaniu pewnej, wyznaczonej trasy. Z reguły należy przejść wzdłuż rwącej rzeki. Stąd odniesienie nazwy do kanionu, w którym płynie rzeka. Po drodze trzeba stawić czoło różnym przeszkodom - jaskiniom, wodospadom, ciasnym przesmykom i wąwozom. Pachut zdobywa najwyższe wodospady świata. Czy właśnie tym oczarował Dodę, która ponoć zmieniła swoje życie o sto osiemdziesiąt stopni – donosiły tabloidy. Czy teraz pójdzie o krok dalej i przeprowadzi się w rodzinne strony ukochanego? Czy Doda i Dariusz Pachut wiją sobie gniazdko? Powodem do takich spekulacji są zdjęcia, jakie pojawiły się na Instagramie Dariusza Pachuta. Widać na nich kadry z budowy domu, a konkretnie z aranżacji podwórka. Sportowiec prezentuje się w całej krasie z łopatą. Na innym zdjęciu widać gotową już saunę. Widoczny na zdjęciu budynek jest nowoczesny, w typie tak zwanej stodoły. To parterowy domek z tarasem. Gdzie się znajduje? Nie wiadomo, ale krajobraz wskazuje na urokliwy Beskid Sądecki.Czy to właśnie tam gniazdko dla siebie i Dody uwiłDariusz Pachut? Brzmi romantycznie, ale prawda jest zupełnie inna. Jak napisała „Gazeta Krakowska",to inwestycja sportowca, która ma być przeznaczona pod wynajem.Sama Rabczewskanie zamierza na stałe zaszyć się w górach i stanowczo ucina spekulacje na temat swojej przeprowadzki na południe Polski.Powiedziała, że jeżeli budowałaby dom dla siebie, to nie pokazałaby żadnej relacji na Instagramie związanej z taką inwestycją. Doda dodała także, że bardziej ciągnie ją do wody niż w góry.