Janusz Rewiński zmarł 1 czerwca. Był jednym z najpopularniejszych aktorów w Polsce. Do historii filmu przeszedł m.in. dzięki roli Stefana "Siary" Siarzewskiego w filmie "Kiler". Popularność przyniosły mu także występy w "Kabarecie Olgi Lipińskiej", w którym wcielił się w rolę "Miśka", gruboskórnego dyrektora teatru.

Reklama

"1 czerwca Tata stoczył walkę ze swoim stanem zdrowia. Niestety tym razem nie dał rady. Przez wiele lat Tata dawał radość i uśmiech nie tylko nam, ale i wszystkim wokół. Teraz świat jest jakby taki sam, ale uśmiechu nagle zabrakło. Janusz Rewiński. Aktor, satyryk, poseł na Sejm I kadencji. Dziękujemy za wszystko. Gdziekolwiek teraz jesteś, mamy nadzieję że 'mają rozmach'. Buenas noches, Senior Siarra!” - napisał Jonasz Rewiński.

Reklama

Janusz Rewiński w polityce

Janusz Rewiński był nie tylko artystą, ale zaangażował się także w politykę. Na początku lat 90. znalazł się wśród twórców programu "Skauci Piwni", na bazie którego powstała następnie Polska Partia Przyjaciół Piwa. W wyborach parlamentarnych 1991 z listy tego ugrupowania został wybrany posłem I kadencji.

Janusz Rewiński: Chyba jestem już samotnikiem

Reklama

Pod koniec swojego życia Rewiński postanowił wycofać się z życia publicznego, porzucił aktorstwo i przeniósł się na wieś w okolice Mińska Mazowieckiego. Z upływem czasu czuję coraz mniejszą potrzebę kontaktu z ludźmi, znajomymi i nieznajomymi. Nie szukam nowych znajomości, chyba jestem już samotnikiem. Bardzo dobrze się czuję sam - mówił w programie "Szykowne rozmowy" w 2023 roku.

W tym wieku na szczęście nie potrzebuję kontaktu z rodziną. Moi synowie mnie nie widzą miesiącami. Im to nie jest potrzebne i ja im nie jestem potrzebny. Generalnie bywają dni, kiedy się nawet telefon do mnie nie odzywa i wtedy jest mi bardzo dobrze. A jak chcę, to sobie wspominam różne rzeczy i myślę, że lepszych nie będzie - dodał aktor w wywiadzie w w serwisie YouTube.

Janusz Rewiński o swoich synach

Janusz Rewiński miał dwóch synów - Jonasza i Aleksandra. W rozmowie dla "Szykownych rozmów", Rewiński mówił także o swoich dzieciach. Starszy syn ma 40 lat, młodszy 32. Czy widzę w nich jakieś podobieństwo do siebie? Nie potrafię tego ocenić, to zostawiam innym - powiedział aktor.

Na co był chory Janusz Rewiński?

Nie wiadomo, na jaką chorobę zmarł Janusz Rewiński. W ostatnim czasie nie przedostawały się do mediów informacje na temat jego stanu zdrowia. Po obejrzeniu jego ostatniego wywiady sprzed roku dziennikarze zwracali jednak uwagę, że "zmienił się nie do poznania" i jest znacznie chudszy, nosi dłuższe włosy i brodę.