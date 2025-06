Jeszcze nie tak dawno, Ida Nowakowska była jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd TVP. Prowadziła m.in. "Pytanie na śniadanie", "The Voice Kids", "You Can Dance - Nowa generacja" oraz wiele koncertów i festiwali organizowanych wówczas przez TVP. Od czasu, gdy na początku 2024 roku Ida Nowakowska rozstała się z publicznym nadawcą, nie pojawiła się już na ekranach, a jej telewizyjna kariera znacznie wyhamowała.

Ida Nowakowska w show z gwiazdami sceny operowej

Ida Nowakowska prowadzi teraz 10. edycję węgierskiego talent show "Wirtuozi", w którym biorą udział najzdolniejsi młodzi wykonawcy muzyki klasycznej z całej Europy. W jury programu zasiadają m.in. znani na całym świecie tenorzy José Carreras i Plácido Domingo.

Metamorfoza Idy Nowakowskiej

Uwagę fanów przykuła metamorfoza Idy Nowakowskiej. Prezenterka zaprezentowała się w zupełnie nowym wydaniu – jej fryzura, inspirowana latami 80., mocno zaskoczyła. 34-latka zdecydowała się bowiem na długie, luźne fale w odcieniu jasnego blondu z imponującą objętością oraz charakterystyczną grzywką, czerpiącą nieco z estetyki retro. Internauci komplementowali prezenterkę w sieci.