Kilka tygodni temu żona byłej gwiazdy "Klanu", czyli Jakuba Tolaka przeszła operację serca. Musiała dłużej zostać w szpitalu, bo złapała wirusa i przebywała w izolatce. Gdy wreszcie wróciła do domu, nie była w nim zbyt długo. Musiała wrócić do szpitala, bo pojawiły się powikłania po operacji. "Jednak to, że ból nie mijał, to nie było normalne, nastąpiły małe komplikacje, którymi trzeba się zająć" - poinformowała w sieci.