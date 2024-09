Weronika Rosati jest mamą 7-letniej Elizabeth. Aktorka często chwali się postępami swojej pociechy, ale nie ujawnia jej wizerunku w mediach społecznościowych. Okazuje się, że mała Eli poszła właśnie do szkoły. Będzie uczyć się w pierwszej klasie w polskiej placówce w Stanach Zjednoczonych.

Ile kosztuje szkoła córki Weroniki Rosati?

Weronika Rosati zadbała o to, by jej dziecko od małego biegle władało kilkoma językami. Pierwszy dzień w pierwszej klasie w polskiej szkole- napisała pod zdjęciem Weronika Rosati.

Ile wynosi czesne w szkole, do której uczęszcza Elizabeth? Okazuje się, że Elizabeth będzie chodzić do polskiej szkoły weekendowej "Polish Alma Mater", w której uczyć się będzie polskiego. Okazuje się, że miesięczna opłata za jednego ucznia to 75 dolarów, czyli ok. 288 zł. Nie jest to więc kwota, która zwala z nóg.