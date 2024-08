Jak poinformował prokurator Mark Estrada podczas konferencji prasowej w Los Angeles, zatrzymani to dilerka narkotykowa znana jako "królowa ketaminy" Jasveen Sangha, dwóch lekarzy, którzy pomagali aktorowi w zdobyciu narkotyku, asystent aktora Kenneth Iwamasa oraz inna współpracująca z siatką osoba.

Dorobienie się na Perrym

Tych oskarżonych bardziej interesowało dorobienie się na uzależnieniu Perry'ego niż opieka nad nim - powiedział Estrada.

Według prokuratury zatrzymani lekarze zastanawiali się w rozmowach między sobą, "ile ten dureń zapłaci" za narkotyk, sprzedając mu kosztującą 12 dolarów fiolkę za 2 tys. dolarów.

Uzależnienie Perry'ego od leków

Jak podali śledczy, Perry uzależnił się od podawanej dożylnie ketaminy lecząc się na depresję, lecz kiedy jego lokalna klinika odmówiła zwiększenia przepisywanej mu dawki, zwrócił się do lekarza znanego z przepisywania dowolnych ilości narkotyku oraz "królowej ketaminy". Sangha miała sprzedać Perry'emu dawkę, która ostatecznie go zabiła. Obojgu postawiono cały szereg zarzutów, w tym nielegalnej sprzedaży ketaminy, czy fałszowania dokumentacji medycznej; grozi za nie kara od 10 do 25 lat więzienia.

Śmierć Matthew Perry'ego

Perry, aktor znany głównie z kultowego serialu "Przyjaciele", został znaleziony w basenie swojego domu w Kalifornii w październiku 2023 roku. Jako przyczynę śmierci podano skutki przedawkowania ketaminy i utonięcie