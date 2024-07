Marianna Schreiber próbowała swoich sił w polityce i modelingu. W ubiegłym roku weszła w świat freak fight. Pierwszy występ w oktagonie 31-latka zaliczyła w grudniu ubiegłego roku podczas gali Clout MMA 3: Santa Clout, kiedy to pokonała w klatce Monikę Laskowską. Kolejną walkę celebrytka stoczyła dopiero w czerwcu tego roku.

Marianna Schreiber przeciwko Marcie Lempart

Marianna Schreiber na platformie X zamieściła emocjonalny post, w którym wezwała do walki aktywistkę Martę Lempart.

Ubrana w strój sportowy zawodniczka z założonymi rękawicami mówi do czarnego worka bokserskiego, na którym znajduje się zdjęcie Marty Lempart. Nigdy więcej nie będziesz mówić w imieniu polskich kobiet. Szykuj swoje cztery litery - mówi Marianna Schreiber, wymierzając ciosy workowi treningowemu.

Marianna Schreiber deprecjonuje Martę Lempart

W innym poście na ten sam temat Marianna Schreiber napisała: "Wyzywam Martę Lempart do walki.

Kto Ci dał prawo mówić w imieniu polskich kobiet a w tym w moim? Ucisz się w końcu bo nawet patrząc na frekwencję tych sabatów… to mało kto ma ochotę Ciebie słuchać. Kiedy widzę tą odrażającą personę to automatycznie mam ochotę rozwiązać to w sposób związany z freak fightami. Jestem w stanie podjechać gdziekolwiek „tu i teraz” - stwierdziła celebrytka.