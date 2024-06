Reklama

Tolak od lat zmaga się z wrodzoną wadą serca i poszerzoną aortą. Stan ten nie powoduje objawów, ale wymaga regularnej kontroli. Jednak ryzyko zgonu w takim przypadku wynosi aż 80 proc.

Aktor otwarcie mówił o swojej chorobie: "Trzeba tylko unikać dużych wysiłków i dźwigania, co jest głównym powodem, dla którego nie zostałem drugim Pudzianem. Tak czy siak, życie z tętniakiem jest trochę jak życie z granatem w kieszeni" — napisał jakiś czas temu na Instagramie.

Aktor miał przejść operację wcześniej, jednak w szpitalu pojawiło się poważne przeciwwskazanie. W niedzielę, w Dzień Ojca - poinformował o tym, że operacja już się odbyła.

Jakub Tolak już po operacji. "Cały i zdrowy, mimo że obolały"

"Jak będę mówić Tosi w przyszłości, że ma być silna (ale jednocześnie może być wrażliwa) to będę mówiła - 'jak tata'. 'Tato wróć do domu'. Cały i zdrowy, mimo że cholernie obolały. Wyjątkowy dzień ojca" - czytamy we wpisie foxesineden na Instagramie.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Życzymy Kubie szybkiego powrotu do zdrowia!!!

Kim jest Jakub Tolak?

Jakub Tolak to polski aktor znany przede wszystkim z roli Daniela Rossa w serialu "Klan", w którym grał przez 11 lat. Po odejściu z serialu porzucił aktorstwo i rozpoczął nowy rozdział w życiu.

Wraz z żoną Zofią Samsel podróżuje po świecie kamperem, dokumentując swoje przygody na m.in. na Instagramie na profilu Foxes in Eden. Ich minimalistyczny styl życia i podróże zdobyły popularność wśród widzów.

Jakub Tolak jest również współautorem e-booka "Vanlife" na temat życia w kamperze.