Marcin Hakiel przez wiele lat był w związku i szczęśliwym małżeństwie z Katarzyną Cichopek. Para postanowiła się jednak rozwieść Była prowadząca "Pytanie na śniadanie" związała się z Maciejem Kurzajewskim, z którym występowała na wizji.

Czy Dominika i Marcin Hakiel wezmą ślub?

Jej były mąż najpierw związał się z jedną Dominiką. Relacja ta nie trwała jednak długo. Potem poznał kolejną Dominikę i z nią tworzy relację już od kilku dobrych miesięcy. Para niedawno poinformowała, że spodziewa się dziecka. Czy Dominika i Marcin Hakiel mają zamiar stanąć też na ślubnym kobiercu? Ukochana tancerza zorganizowała ostatnio na swoim Instagramie sesję Q&A. Jedno z pytań dotyczyło właśnie ślubu pary.

Będzie ślub?- zapytała Dominikę jedna z internautek.

Dominika nie odpowiedziała sama na to pytanie, ale zwróciła się do Marcina. Oznaczyła go i zapytała: "@marcinhakiel Będzie czy nie będzie??".

Najstarsi górale tego nie wiedzą - odpowiedział Hakiel.

Tak Dominika zareagowała na pytanie o Kasię Cichopek

Dominika musiała również zmierzyć się z pytaniem o Kasię Cichopek. Jeden z internautów chciał wiedzieć, jak była żona Hakiela zareagowała na wiadomość o jej ciąży.

Pardon? W moim związku nie ma żadnej Kasi (?) - odpisała internautce Dominika.

Podczas zorganizowanej sesji Q&A kolejny raz podkreśliła, że dziecko nie było wpadką, choć z ukochanym podeszli do tematu na luzie. Owszem, nie było żadnych wpadek. Ale bez ciśnienia - napisała. Odpowiedziała także na pytania dotyczące samopoczucia.

Bardzo dobrze, tylko mały pompon rośnie z przodu. Nie mam żadnych dolegliwości - wyznała.