Plotki o tym, że Michał Wiśniewski i jego piąta żona, czyli Pola się rozstają krążyły w mediach już od pewnego czasu. Teraz okazało się, że to prawda. Wszystko stało się jasne, gdy 18 marca lider zespołu Ich Troje opublikował oświadczenie w tej sprawie.

Michał Wiśniewski się rozwodzi

Oświadczenia są po to, by uciąć spekulacje na przyszłość. To nie jest żadne tłumaczenie. To jest stwierdzenie po prostu faktu. Nie udało mi się uratować mojego małżeństwa, więc zanim wszyscy napiszą o tym, mówię o tym sam - powiedział na nagraniu opublikowanym w sieci Michał Wiśniewski.

"Trzymam za moją jeszcze żonę i za siebie kciuki"

Poprosił media o wyrozumiałość i powstrzymanie się od zbędnych komentarzy w tej sprawie. To jest jedyny komentarz. Zdaję sobie sprawę, że to jest państwa praca i z tego żyjecie, żeby to komentować, ale bardzo serdecznie, gorąco państwa proszę ze względu na dwójkę moich małoletnich dzieci o wstrzemięźliwość w opiniach do czasu zakończenia postępowania. Z całego serca dziękuję i co mogę powiedzieć? Trzymam za moją jeszcze żonę i za siebie kciuki - żebyśmy przez to przeszli jak najmniej poranieni. Dziękuję bardzo - dodał w oświadczeniu.

Żona Michała Wiśniewskiego też wydała oświadczenie

Następnego dnia, czyli 19 marca, to Pola Wiśniewska wydała oświadczenie w sprawie rozstania. Padła w nim sugestia, że dzieci pary, czyli Falco i Noela, nie wiedziały nic o tym, że ich rodzice się rozstają. Oświadczenie mojego męża jest jego perspektywą - stwierdziła Pola Wiśniewska.

To, co mogę potwierdzić, to fakt, że się rozstajemy. Nie chcę i nie będę wchodzić w szczegóły, ze względu zarówno na młodsze, jak i starsze dzieci, które o tej sytuacji dowiedziały się z opublikowanego wideo. To dla nas naprawdę trudne. Na ten moment najważniejsze jest dla mnie dobro dzieci i zachowanie spokoju w tym czasie, dlatego to jedyne oświadczenie w tym czasie - czytamy w oświadczeniu Poli.

Jak poznali się Pola i Michał Wiśniewscy?

Pola Wiśniewska to piąta żona lidera Ich Troje. Para zaczęła spotykać się w 2019 roku a rok później wzięła ślub. Kilka miesięcy później na świecie pojawił się syn Falco Amadeus. Michał i Pola poznali się na portalu randkowym. Lider Ich Troje wspominał w wywiadach, że relacja ta zaczęła się w trudnym dla niego momencie.

Nie wiedziałam, że Wiśnia to Wiśnia. Na swoim profilu miał czarno-białe zdjęcie, więc magia czerwonych włosów nie działała. Dodatkowo nigdy nie byłam fanką Ich Troje ani czytelniczką portali plotkarskich, więc zwyczajnie Michała nie kojarzyłam - wspominała Pola w mediach społecznościowych.