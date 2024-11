Marina Łuczenko i Wojciech Szczęsny w połowie tego roku zostali po raz drugi rodzicami. Ich syn Liam, doczekał się siostry. Mała Noelia przyszła na świat w lipcu.

To nie koniec rewolucji w życiu rodziny Wojciecha Szczęsnego. Bramkarz, który zamierzał wybrać się na sportową emeryturę, podpisał kontrakt z FC Barceloną. Z racji nowych zajętości Marina i Wojtek większość czasu spędzają obecnie w Katalonii. To właśnie tam przeprowadzili się ze względu na zawodowe zobowiązania męża.

Marina Łuczenko pokazała twarz Noeli

Marina chętnie dokumentuje w sieci to, co dzieje się w ich życiu. Nie stroni przy tym od pokazywania twarzy swoich dzieci. Właśnie na bardzo wzruszającym nagraniu pokazała jak wygląda Noelia. Wysyłamy Wam z Noelką buziaczki- napisała pod nagraniem.

Internauci od razu ruszyli do komentowania. Nie zabrakło zachwytów i porównań do znanego taty. Podobieństwo do Wojtka; Ale z profilu podobna do taty; Słodkie; Mały Wojtuś; Toż to cały tata. Pięknie wyglądacie; Podobna do taty; Ojej śliczna Noelka; Ciekawego co myśli Wojtek? Przecież mała to jego kopia! Cudowna jest - pisali.

A co Wy uwarzacie? Czy Noelia jest podobna do Wojtka Szczęsnego?