Serial "Na Wspólnej" emitowany jest na antenie TVN od 2003 roku. To jedna z tych produkcji, którą widzowie uwielbiają. Podobnie, jak postaci oraz aktorów, którzy się w nie wcielają.

Bożena Dykiel odeszła w wieku 77 lat

Jedną z głównych ról od początku istnienia produkcji grała Bożena Dykiel. Wcielała się w seniorkę rodu, czyli Marię Ziębę. Aktorka odeszła w lutym tego roku po ciężkiej chorobie. Miała 77 lat. Twórcy serialu podjęli decyzję o tym, że nie będą jej zastępować inną aktorką. Postanowili, że grana przez Bożenę Dykiel bohaterka odejdzie na zawsze z serialu.

Tak zakończy się wątek Bożeny Dykiel w "Na Wspólnej"

Odcinek, w którym pożegnana zostanie Bożena Dykiel, stacja TVN wyemituje już za kilka dni. W sieci już teraz można zobaczyć scenę śmierci serialowej Marii Zięby. Seniorka rodu dostanie zawału serca i umrze w samolocie.

Scena śmierci Marii Zięby w "Na Wspólnej" w ogniu krytyki

Scena śmierci Marii Zięby nie wszystkim widzom przypadła do gustu. Jednych to jak przedstawili to twórcy serialu przypadło do gustu, ale pojawiło się także mnóstwo krytycznych komentarzy. Widzowie krytykowali głównie sposób, w jaki ta scena została nakręcona.

"Ryczałam jak głupia", "Myślę, że to piękne pożegnanie... Miałam łzy w oczach", "Płakałam jak bóbr" - pisali ci, którym scena się podobała. "Nagrali to dla beki? Tak to wygląda - twarze tych wszystkich ludzi", "Jakbym wróciła do lat 60.", "Scena wygląda, jakby była montowana w klasie informatycznej w podstawówce", "Chociaż mogli zrobić zdjęcia na jednej podłodze, bo najpierw jest na czarnej z wypustkami, a potem na lustrzanej" - krytykowali drudzy.