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Scena śmierci Marii Zięby w "Na Wspólnej" w ogniu krytyki. "Nagrali to dla beki?"

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 18:46
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Dykiel
Scena śmierci Marii Zięby w "Na Wspólnej" w ogniu krytyki. "Nagrali to dla beki?"/AKPA
Bożena Dykiel odeszła kilka miesięcy temu. Scenarzyści serialu "Na Wspólnej" nie zastąpili granej przez nią postaci inną aktorką. Postanowili, że Maria Zięba również odejdzie na zawsze. W sieci można już znaleźć scenę śmierci bohaterki granej przez Bożenę Dykiel. Fani serialu są podzieleni. Nie obyło się bez krytyki.

Serial "Na Wspólnej" emitowany jest na antenie TVN od 2003 roku. To jedna z tych produkcji, którą widzowie uwielbiają. Podobnie, jak postaci oraz aktorów, którzy się w nie wcielają.

Bożena Dykiel odeszła w wieku 77 lat

Jedną z głównych ról od początku istnienia produkcji grała Bożena Dykiel. Wcielała się w seniorkę rodu, czyli Marię Ziębę. Aktorka odeszła w lutym tego roku po ciężkiej chorobie. Miała 77 lat. Twórcy serialu podjęli decyzję o tym, że nie będą jej zastępować inną aktorką. Postanowili, że grana przez Bożenę Dykiel bohaterka odejdzie na zawsze z serialu.

Tak zakończy się wątek Bożeny Dykiel. Scenarzyści "Na Wspólnej" podjęli decyzję
Tak zakończy się wątek Bożeny Dykiel. Scenarzyści "Na Wspólnej" podjęli decyzję

Tak zakończy się wątek Bożeny Dykiel w "Na Wspólnej"

Odcinek, w którym pożegnana zostanie Bożena Dykiel, stacja TVN wyemituje już za kilka dni. W sieci już teraz można zobaczyć scenę śmierci serialowej Marii Zięby. Seniorka rodu dostanie zawału serca i umrze w samolocie.

Scena śmierci Marii Zięby w "Na Wspólnej" w ogniu krytyki

Scena śmierci Marii Zięby nie wszystkim widzom przypadła do gustu. Jednych to jak przedstawili to twórcy serialu przypadło do gustu, ale pojawiło się także mnóstwo krytycznych komentarzy. Widzowie krytykowali głównie sposób, w jaki ta scena została nakręcona.

@_kaganek_

Ostatnia scena bardzo przypomina pożegnanie Krystyny Lubicz z "Klanu" kilka lat wcześniej. #mariazięba #odejście #nawspolnej #bożenadykiel

♬ oryginalny dźwięk - Kaganek

"Ryczałam jak głupia", "Myślę, że to piękne pożegnanie... Miałam łzy w oczach", "Płakałam jak bóbr" - pisali ci, którym scena się podobała. "Nagrali to dla beki? Tak to wygląda - twarze tych wszystkich ludzi", "Jakbym wróciła do lat 60.", "Scena wygląda, jakby była montowana w klasie informatycznej w podstawówce", "Chociaż mogli zrobić zdjęcia na jednej podłodze, bo najpierw jest na czarnej z wypustkami, a potem na lustrzanej" - krytykowali drudzy.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: śmierćpolski serialBożena DykielNa Wspólnej
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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