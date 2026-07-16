"Familiada" to teleturniej, który cieszy się ogromnym uznaniem widzów i popularnością. Śmiało można powiedzieć, że to podobnie jak "Jeden z dziesięciu" kultowy format w Telewizji Polskiej.

"Familiada" od 30 lat na antenie TVP

Od ponad 30 lat jego prowadzącym pozostaje Karol Strasburger. Do historii telewizji i żartów przeszły jego "suchary", którymi rozpoczyna każdy odcinek. O prowadzącym zrobiło się głośno kilka lat temu, gdy w 2019 roku po raz pierwszy został ojcem.

Obecnie trwa wakacyjna przerwa i jedyne odcinki "Familiady", jakie można zobaczyć na antenie TVP to powtórki. Stacja ma jednak dla widzów i fanów tego teleturnieju pewną niespodziankę. Komunikat w tej sprawie pojawił się w mediach społecznościowych na oficjalnym profilu "Familiady".

TVP przekazała pilną informację ws. "Familiady"

"Uwaga, uwaga, pilna informacja. Premierowa "Familiada" - pierwszy raz od lat - także już w okresie wakacyjnym! Zapraszamy już teraz… 15 sierpnia przed telewizory! Więcej szczegółów niebawem!" - czytamy w komunikacie. To oznacza, że teleturniej wróci do emisji nieco wcześniej, niż miało to miejsce do tej pory.

Widzowie zaskoczeni decyzją ws. "Familiady"

Widzowie teleturnieju "Familiada" nie kryli zadowolenia. "I to jest dobra wiadomość. Mógłby to być początek nowej tradycji, żeby w wakacje wyemitować chociaż kilka nowych odcinków", "Bardzo dobra wiadomość. Oczekujemy z drużyną na zaproszenie na nagrania", "Wielkie zaskoczenie na plus!!! Super, że będą odcinki premierowe już w sierpniu", "Premierowy odcinek w wakacje chyba po 15 latach, nieprawdaż?" - pisali w komentarzach.