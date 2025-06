Monika Olejnik rok temu wyznała, że zmaga się z nowotworem piersi. Z tego powodu musiała poddać się operacji. Wczesne wykrycie zmian i szybka interwencja chirurgiczna sprawiły, że dziennikarka TVN24 szybko wróciła do zdrowia.

Monika Olejnik zmagała się z rakiem. Rok temu przeszła operację

Kochani, minął ponad rok od mojej operacji, ale nie chcę dokładnie odliczać kolejnych rocznic tej koszmarnej sytuacji. Diagnoza - to jest rak była dla mnie wstrząsem. Nie poddałam się, walczyłam i dzisiaj bardzo was - proszę badajcie się i nie poddawajcie się po badaniach! To może nam uratować życie. Zawsze będę wam o tym przypominać - namawiajcie rodzinę i przyjaciół na badania - napisała w maju rok po operacji, którą przeszła.

Reklama

Monika Olejnik rok po operacji. Wróciła do swojej pasji

Teraz zamieściła w swoich mediach społecznościowych kolejny wpis. Wynika z niego, że Monika Olejnik mogła wreszcie wrócić do jednej ze swoich pasji, czyli pływania. Zamieściła zdjęcia i filmy, na których pozuje w czerwonym kostiumie kąpielowym.

Wreszcie! Po 13 miesiącach od operacji mogę pływać. Na początek spokojnie, ale będę przyspieszać z czasem. Badajcie się proszę i nie poddawajcie się po badaniach - napisała Monika Olejnik.