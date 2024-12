Wiktoria Wolańska jest absolwentką Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. W 2019 roku zasłynęła rolą Aleksandry Tubilewicz w głośnym filmie "Legiony" w reżyserii Dariusza Gajewskiego. Grała także m.in. w "M jak miłość", Na Wspólnej", "Przyjaciółkach" czy "Koronie królów". Od wielu lat zajmuje się także dubbingiem.

Wiktoria Wolańska porzuciła aktorstwo. "Co ja tutaj robię?"

Wiele osób wróżyło Wolańskiej wielką karierę aktorską. Czas jednak szybko zweryfikował jej plany. W rozmowie z Piotrem Nowakiem dla Infor.pl 31-latka wspomina, jak to się stało, że podjęła decyzję o porzuceniu aktorstwa.

– Dwie refleksje docisnęły mnie do ziemi. Po pierwsze nigdy nie wiedziałam, kiedy otrzymam pieniądze za wykonane dzieła, a po drugie poczucie braku sensu w pracy, którą wykonuję – tłumaczy Wolańska.

– Duża część pracy aktorki jest wykonywaniem prostych zleceń, nie jest tak twórcza jak mi się wydawało, kiedy się uczyłam tego zawodu. To dało mi poczucie przygnębienia, wątpliwości czy jestem potrzebna, zadawałam sobie pytania: co ja tutaj robię? – dodaje.

Polska aktorka została sprzątaczką. Niezwykły zwrot w życiu Wolańskiej

Dzisiaj Wiktoria Wolańska realizuje się w zupełnie innej roli. Prowadzi własną firmę sprzątającą.

– Poczułam, że potrzebuję zarobić, ale też zrobić coś, co będzie miało widoczny efekt, co da mi poczucie satysfakcji i spełnienia, czy realnego zakończenia wykonywanego dzieła. I wtedy przyszedł mi do głowy pomysł, zupełnie spontanicznie – będę sprzątać – tłumaczy Wolańska w rozmowie z Piotrem Nowakiem dla Infor.pl

Wolańska opowiedziała też o realiach życia aktorek i aktorów w Polsce. 31-latka ani przez chwilę nie pomyślała, że z czegoś zrezygnowała, bo złapała za ścierkę.

– W aktorstwiebrak dochodu stałego i umowy o dzieła – to buduje niestabilność, niepewność i nieprzewidywalność zarobków. Sama tak żyłam. Wydawałam pieniądze z przyszłości, bo – według umowy – spodziewałam się ich w jakimś terminie, a one w zasadzie nigdy nie były dotrzymywane – twierdzi.