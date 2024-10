Serial "Pingwin" składa się z 8 odcinków, które trafiają na platformę Max co tydzień.

"Pingwin" jak "Rodzina Soprano"

Po premierze pierwszego odcinka zarówno fani, jak krytycy zwracali uwagę, że nowa produkcja z uniwersum "Batmana" ewidentnie wzorowana jest na kultowej "Rodzinie Soprano". Chodzi zarówno o kryminalny klimat, jak i główną postać Oza Cobba, czyli Pingwina granego fantastycznie przez Colina Farrella.

Reklama

Ale chodzi również o to, że "Pingwin" to świetnie nakręcony i trzymający w napięciu serial. Dlatego też pojawiły się opinie, że to najlepszy serial właśnie od czasu mafijnej sagi o Tonym Soprano. Co więcej, po premierze drugiego odcinka liczba podobnych komentarzy jeszcze wzrosła. Wielu internautów wyrokuje, że mamy do czynienia z najlepszym serialem roku.

Sofia Falcone "czarnym charakterem" roku

Reklama

Największe wrażenie na widzach i krytykach robi jednak relatywnie nieznana dotąd Cristin Milioti, która wciela się w postać bezwzględnej Sofii Falcone, córki słynnego szefa mafii Carmine'a Falcone'a, która twardą ręką stara się zaprowadzić porządek tak w swojej rodzinie, jak w przestępczym półświatku Gotham City.

W sieci pojawiają się opinie, że Sofia Falcone to jeden z najbardziej fascynujących czarnych charakterów małego ekranu w ostatnich latach.

Kim jest Cristin Milioti?

Zakrawa na ironię, że Cristin Milioti zdobyła światowy rozgłos dopiero w wieku 39 lat - i to właśnie tak demoniczną kreacją. Aktorka bowiem odnosi sukcesy od wielu sezonów, tyle że do tej pory obracała się w zdecydowanie bardziej pozytywnych klimatach.

Co prawda nowa gwiazda ma na koncie niewielką rolę w "Wilku z Wall Street" Martina Scorsesego, jednak przed przełomową rolą Sofii Falcone najbardziej dała się poznać jako tytułowa matka w serialu komediowym "Jak poznałem waszą matkę".

Aktorka z powodzeniem występuje również na deskach Broadwayu. Za rolę w musicalu "Once" została nominowana do najbardziej prestiżowej nagrody teatralnej Tony oraz otrzymała statuetkę Grammy.

Milioti urodziła się i wychowała w New Jersey. Ma włoskie korzenie. Obecnie jest singielką. W latach 2008-2013 była w związku z aktorem Jesse'em Hookerem.