Mery Spolsky wypuściła nowy utwór "Santorini". To - jak zwykle w przypadku tej wokalistki - energetyczny i satyryczny numer, do którego jednocześnie powstał adekwatny teledysk. Czy to będzie przebój wakacji? Głos w tej sprawie zabrała sama artystka, a także reżyser klipu Michał Sierakowski.