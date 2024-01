„Back to Black. Historia Amy Winehouse" przedstawia historię niezwykłej artystki, ukazując jej młodzieńcze lata w Londynie oraz drogę do światowej sławy. Główną rolę zagrała wschodząca gwiazda kina Marisa Abela („Branża"). Na ekranie partnerują m.in. zdobywca nagrody BAFTA Jack O'Connell jako Blake Fielder-Civil, Eddie Marsan jako Mitch Winehouse, Juliet Cowan jako Janis Winehouse oraz nominowana do Złotego Globu i Oscara Lesley Manville jako babcia Amy, Cynthia. Film wyreżyserowany przez Sam Taylor-Johnson, uznaną artystkę wizualną i reżyserkę („Pięćdziesiąt twarzy Greya").

„Back to Black. Historia Amy Winehouse” wejdzie do kin 12 kwietnia 2024 roku równocześnie w Polsce i w Wielkiej Brytanii.

Usłyszymy w nim wiele przebojów Amy Winehouse w wykonaniu samej Marisy Abeli. Reżyserka filmu, Sam Taylor-Johnson mówi: Odkrycie tak dużego talentu jak Marisa Abela zdarza się niezwykle rzadko. W chwili, gdy spojrzała prosto w obiektyw kamery na pierwszym przesłuchaniu, wiedziałam, że jest idealną aktorką do roli Amy Winehouse. Włożyła w to niezwykle ogromną pracę, dbając o każdy szczegół, codziennie trenując godzinami, aby móc śpiewać przez cały film. Ona nie wciela się w Amy, ona ją uosabia.

Amy Winehouse to jedna z największych artystek w historii, która sprzedała ponad 30 milionów płyt na całym świecie, a jej utwory w serwisach streamingowych generują dziś ponad 80 milionów odtworzeń miesięcznie. Słynny drugi album brytyjskiej artystki „Back to Black" z 2006 roku przyniósł jej światową sławę oraz 5 nagród Grammy, w tym Nagrodę Roku i Piosenkę Roku za hitowy singiel „Rehab".

"Klubu 27"

Winehosue zmarła 23 lipca 2011 r. Przyczyną zgonu było zatrucie alkoholowe. W chwili śmierci wokalistka miała 4,16 promila alkoholu we krwi. Na kilka lat przed śmiercią miała zwierzyć się w jednym z wywiadów, że boi się, że umrze, mając właśnie 27 lat.

Amy Winehouse dołączyła do nieoficjalnego "Klubu 27", czyli muzyków, którzy zmarli w tym wieku. Są wśród nich m.in. także Jim Morrison, Jimi Hendrix, Dave Alexander, Kurt Cobain i Janis Joplin.