"Dzień dobry TVN" to program, który wzbudza ostatnio wiele emocji. Kilka dni temu Maciej Dowbor, który prowadził śniadaniówkę w parze z Sandrą Hajduk, pożegnał się z widzami i poinformował, że rezygnuje z dalszego prowadzenia formatu.

Maciej Dowbor odszedł z "Dzień dobry TVN"

Przez ostatnie 2 lata witałem Was słowami "Dzień Dobry TVN". Dziś chcę powiedzieć "do zobaczenia…" . To był świetny i intensywny czas. Spełniłem swoje wielkie zawodowe marzenie, miałem możliwość pracowania w najlepszym morning show w Polsce, z topowymi fachowcami w branży. Mam nadzieję, że duet który stworzyliśmy z moją młodszą "siostrą", Sandrą Hajduk, będziecie ciepło wspominać - napisał w swoich mediach społecznościowych Maciej Dowbor. Przy okazji podziękował swojej współprowadzącej oraz szefowej, czyli Lidii Kazen.

Marcin Prokop pożegnał się z widzami "Dzień dobry TVN"

W sobotę, 27 czerwca program prowadzili Marcin Prokop i Dorota Wellman. To wciąż najpopularniejszy i najbardziej lubiany przez widzów duet prowadzących "Dzień dobry TVN". Para prowadzi wspólnie liczne wydarzenia i festiwale emitowane na antenie stacji.

Pod koniec prowadzonego przez nich wspólnie wydania w sobotę, Marcin Prokop poinformował widzów, że to jego ostatnie wydanie "Dzień dobry TVN".

Nadszedł ten moment, kiedy chcę państwu powiedzieć, że to moje ostatnie wydanie "Dzień Dobry TVN". Muszę się z państwem pożegnać, bo przede mną stoją nowe wyzwania, między innymi zrobienie kolejnego sezonu "Niezwykłych Stanów Prokopa". Zobaczymy się dopiero po wakacjach. Ale zostawiam Państwa w najlepszych możliwych rękach. Dorotka będzie miała kilka dyżurów wakacyjnych - wyjaśnił.

"To była wielka radość i przyjemność"

Każde z innym partnerem. Na kogo ja tu wychodzę w tym programie - zażartowała Dorota Wellman. To już sobie każdy musi odpowiedzieć sam na to pytanie. To była wielka radość i przyjemność - stwierdził Prokop. Na koniec podziękował całej ekipie realizatorskiej. Bardzo dziękujemy ekipie za pracę i za to, że możemy z Wami spędzać ten czas. Jesteśmy Wam niezmiernie wdzięczny - powiedziała Dorota Wellman. Fani pary mogą spać spokojnie. To tylko i wyłącznie wakacyjne rozstanie.