"Kiedy ślub?' to słodko-gorzki serial dla dorosłych o współczesnych związkach, problemach młodych ludzi na świecie, w którym uniwersalne rozwiązania już nie działają. Kiedy ślub, kiedy dzieci, kiedy przestaniecie się wygłupiać? To pytania, które prędzej czy później padną w życiu wszystkich wchodzących w dorosłość. Jak odpowiada na nie Maria Dębska wcielająca się w postać Wandy? Jak współpracowało jej się z Erykiem Kulmem jr i co sądzi o pokoleniu współczesnych 30-latków? Zobaczcie nasze WIDEO.

