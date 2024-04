Arkadiusz Kopeć to uczestnik, któremu udało się uzyskać najlepszy wynik miesiąca, bo aż 713 punktów. Dzięki temu zakwalifikował się do Wielkiego Finału 141. edycji programu "Jeden z dziesięciu".

To drugi w historii teleturnieju najlepszy wynik. Pierwszy wciąż należy do Artura Baranowskiego. Ten w listopadzie 2023 roku uzyskał 803 punkty.

Wielki Finał wyemitowany został we wtorkowy wieczór. Arkadiusz Kopeć przeszedł do finału i zachował trzy szanse. Na początku udzielił trzech poprawnych odpowiedzi i podobnie, jak w pierwszym odcinku ze swoim udziałem, zaczął brać pytania "na siebie". Co prawda podwoił liczbę punktów, bo otrzymywał za poprawne odpowiedzi nie 10 pkt a 20, ale w pewnym momencie jego dobra passa się skończyła.

"Jeden z Dziesięciu" i Wielki Finał. Na jakim pytaniu poległ Arkadiusz Kopeć?

Arkadiusz Kopeć poległ na pytaniu o lotnisko Troll, które znajduje się na Antarktydzie a potem udzielił kolejnych dwóch złych odpowiedzi. Nie znał miasta wokół którego leży przesmyk suwalski i źle odpowiedział na pytanie, którą ręką gra się wiolin, czyli partię utwory na instrumentach klawiszowych.

Ostatecznie po zsumowaniu punktów z tego odcinka (153 pkt) oraz poprzedniego, w którym brał udział, zakończył grę z wynikiem 866 pkt. Nie pobił rekordu teleturnieju "Jeden z dziesięciu". Ten nadal należy do Dominika Rauera, który w 2018 roku zdobył 906 pkt.

Jaką nagrodę otrzymał Arkadiusz Kopeć?

Wielki Finał Arkadiusz Kopeć opuścił z wygraną w wysokości 10 tys. złotych.

Ta nagroda bez wątpienia powędruje do pana Arkadiusza Kopcia, emerytowanego fizyka, który w swoim odcinku zdobył niebagatelną liczbę 713 pkt, a razem tych punktów ma 866 - powiedział Tadeusz Sznuk.

Zwycięzcą tego Wielkiego Finału został Adam Fabisiewicz. Otrzymał 40 tys. złotych. Na co dzień jest dziennikarzem internetowym z Pruszkowa.