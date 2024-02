Grasz główną rolę w serialu "Kiedy ślub?". Jaka jest twoja Wanda?

To ocenią zapewne widzowie. Wanda jest dziewczyną, którą poznajemy, gdy po 13 latach rozstaje się z Tośkiem, czyli chłopakiem, z którym jest od liceum i która trochę zaczyna życie od nowa albo przynajmniej dużo w nim zmienia. Musi mierzyć się z tym, na co się zdecydowała. Wraz ze swoim chłopakiem rozstają się i zaczynają życie w pojedynkę. To okazuje się dużo trudniejsze, niż myślała.

Reklama

W jakie cechy chciałaś ubrać Wandę?

Jak przeczytałam ten scenariusz to natychmiast chciałam to zagrać. Pomyślałam sobie, że znam dużo takich Wand, takich Tośków i, że mam dużo takich koleżanek. Dużo jest w Wandzie ze mnie a raczej we mnie z Wandy. Uderzyła mnie autentyczność, jak to jest napisane, że to jest dziewczyna w moim wieku, która się mierzy z podobnymi do moich oraz moich koleżanek problemami. To naprawdę jest szansa na portret współczesnych 30-latków. Wanda jest dojrzałą dziewczyną z jednej strony, która kontroluje wszystko, wręcz mam poczucie, że jest "control freakiem". Jest psycholożką, właśnie dostaje nową pracę. Ma dużą misję, ale to nie do końca jej wychodzi. Z drugiej strony jest trochę dziewczynką, która do końca nie wie czego chce. Wie czego nie chce, ale nie wie, w którą stronę ma iść. Pojawiają się po drodze od tego rozstania kolejne pytania.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu

Masz na swoim koncie postaci w różnym wieku. Między innymi Kalinę Jędrusik a teraz Wandę. W których granych przez siebie kategoriach wiekowych ty się lepiej czujesz?

Kalina Jędrusik, którą grałam ma 33 lata, Wanda ma 30, więc w sumie nie jest to duża różnica wieku, ale faktycznie pracując nad Wandą miałam poczucie, że w końcu gram postać, która ma tyle lat, co ja. To jest gdzieś bliżej mnie. Rzeczywiście dużo grałam rzeczy, które są ponad mój wiek i ponad moją dojrzałość. Wiem, że moje warunki, wrażliwość, sugerują, że powinnam grać postaci odrobinę starsze ode mnie, niż mój pesel wskazuje. Tu miałam okazję zmyć makijaż, założyć dres i nie wychodzić z niego, bo na co dzień w nim chodzę. To było bardzo ciekawe. Poczułam dużą ulgę, że mogę w końcu to zrobić. Zdjąć obcasy, zmyć makijaż i jeździć rowerem. Bardzo lubię ten płodozmian, to żeby się nie dać szufladkować, nie dać się zamknąć w jakiejś jednej estetyce, rodzaju postaci. Po zagraniu Wandy miałam z kolei ochotę zrobić coś historycznego, przebrać się za kogoś. Zatęskniłam za jakąś taką większą kreacją. "Kiedy ślub?" zaspokoił ten mój głód bohaterki bardzo mi bliskiej.

Reklama

Czy ty często słyszałaś te pytania "Kiedy ślub?", "Kiedy dzieci?", "Kiedy wreszcie coś ze sobą zrobisz w tej kwestii?" i co na nie odpowiadałaś?

No pewnie. Odpowiadałam różnie. To zależy, ile danego dnia miałam w sobie cierpliwości. Ja jestem dobrze wychowana, więc takie pytania wydają mi się nieeleganckie, kiedy się je komuś zadaje. To są bardzo intymne rzeczy. Dziecko już w ogóle, ale ślub też. Słyszymy te pytania bardzo często, one nic dobrego nie robią a każdy ma na to wszystko swój czas. Te pytania nic nie przyspieszają a jak tak się dzieje, to jeszcze gorzej, bo źle jest robić coś pod presją. Słyszałam je wiele razy i starałam się grzecznie odpowiadać, ale zdarzyło mi się odpowiedzieć: "Nie twoja sprawa, tylko moja".

Co twoim zdaniem jest wyzwaniem dla pokolenia 30-latków?

Wydaje mi się, że świat pędzi i musimy za nim nadążyć. Zdarza się, że wysiadamy z tego pociągu i mówimy, że mamy dość. Nie wiem, czy jestem w stanie ocenić to z dalszej perspektywy, ale myślę, że to jest właśnie taki wiek, gdy jesteśmy trochę dziećmi a trochę jesteśmy dorośli, gdy mama przyjedzie z zupą i chętnie ją zjemy, ale też to ten czas, gdy bierzemy kredyty, śluby, mamy dzieci. Te dwie części moim zdaniem można w sobie pielęgnować, bo jak się je wykreśli, to wychodzą z tego tylko problemy. Po prostu wszystko się dzisiaj toczy inaczej, niż 20, 30 czy 50 lat temu. Wydaje mi się, że kluczem jest to przyzwolenie na różnorodność i to jest w porządku.

Przy okazji tego serialu pada takie pytanie, czy można się dobrze rozstać. Można?

Nie jestem psycholożką, jak moja bohaterka. Wanda i Tosiek próbują się dobrze rozstać i przez kilka odcinków całkiem dobrze im to idzie, potem się zmienia. Nie będę spoilerować (śmiech). Rozstają się w szacunku, nie udają, że nie byli sobie bliscy, ale to też tworzy pewne problemy.

W serialu partneruje ci Eryk Kulm jr. Jak układała się ta współpraca?

My już się z Erykiem trochę znaliśmy przed tym projektem. Pracowaliśmy ze sobą, ale nie w takim wymiarze, jak tu. Mamy zupełnie inne sposoby pracy, ale dla mnie to było bardzo ciekawe żeby te style się spotkały i żeby się dotrzeć. To docieranie trwało chwilę, ale śmiejemy się, że jesteśmy dobrze obsadzeni. Ja się czułam bardzo bezpiecznie. Nieraz się wściekaliśmy na siebie, ale to było twórcze wściekanie się. Tam była dosyć duża energia, ale jak się już dotarliśmy, nauczyliśmy siebie, to poczułam ogromną siłę w tym teamie, który stworzyliśmy. Okazało się, że jesteśmy dla siebie wsparciem, że jesteśmy w stanie powiedzieć sobie trudne rzeczy. "Nie chcę tego" albo "To mi się nie podoba", czy też "Wspaniale to zagrałeś". Nie zawsze podczas pracy jest na to miejsce i gotowość.

Eryk jest wspaniałym szaleńcem, chaosem, który po prostu jak fajerwerki rozwala atmosferę w pozytywnym sensie. Bywa chaotyczny, szalony, improwizujący, nieprzewidywalny cudownie a ja mam wszystko zaplanowane. Opisuję scenariusze dokładnie. Jestem trochę Wandą momentami. Uwielbiam te momenty, kiedy przychodzi taka osoba, jak Eryk i mówi: "Ej zróbmy to zupełnie inaczej" i ja się wtedy na to zgadzam. Bywam chaosem, ale raczej nie w pracy. Lubię mieć kontrolę, ale lubię też tę barierkę puszczać i dzięki Erykowi to robiłam i znalazłam w tym dużą przyjemność.

Co było dla ciebie największym wyzwaniem przy pracy na planie tego serialu?

Po pierwsze balans między komedią i dramatem a także zachowanie prawidłowych proporcji, które nas będą satysfakcjonowały. Również te długie emocjonalne sceny, które kręciliśmy w długich ujęciach. Myślę, że najbardziej lubię produkcje o relacjach, ale to są najtrudniejsze sceny i postaci do przeprowadzenia, bo to się opiera na niuansach, dobrych dialogach, które tu na szczęście były. Często mieliśmy do grania sceny, które zaczynały się od wielkiej kłótni a kończyły na wielkiej miłości, czy na odwrót. Ten rollercoaster emocjonalny był dużym wyzwaniem. W sumie to coś, co lubię na planie.

W tym serialu jest dużo scen erotycznych. Czy obecność konsultantek erotycznych była pomocna?

Dla mnie głównie przydatne było poczucie bezpieczeństwa, które dawali partnerzy, z którymi grałam, ale także reżyserzy i ekipa. Uważam, że klimat na planie, w małym mieszkaniu, gdy jest 60 osób i oni wszyscy naprawdę są czuli na nas, są skupieni, w ciszy, dają nam komfort w tej niekomfortowej sytuacji, to bardzo pomaga i ma się poczucie, że gramy wszyscy do jednej bramki. Od reżysera po dyżurnych planu.

Podobno najtrudniejszym do opanowania aktorem na tym planie był pies Jacek. Zgadzasz się z tym?

Zgodzę się z tym, że praca ze zwierzętami jest trudna bardzo. Nasz pies miał ponad 30 dni zdjęciowych. Sama jestem psiarą, mam kundla wziętego z trudnego miejsca, po przejściach i czasem mnie serce bolało, że ten pies musi być w tłumie ludzi, na imprezie, na pogrzebie. Jednym słowem wszędzie. Był przy scenach intymnych, czy kłótni, które są dla psa szczególnie trudne. Zwierzęciu nie da się wytłumaczyć, że to jest kłótnia na niby. Człowiek, w którejś tam godzinie spędzonej na planie ma dosyć i chce iść do domu, ale to zrobi, doprowadzi do końca a pies nie. Kładzie się na plecach i mówi w ten sposób, że nie będzie już grał. W pracy z Jackiem pomagała nam jego opiekunka. Pomogło mi również to, że mam cierpliwość do psów i rozumiem się z nimi bez słów. Jacka traktowaliśmy, więc bardzo dobrze. Miał najwięcej kabanosów i masła na świecie.

Trwa ładowanie wpisu

Dlaczego warto zobaczyć ten serial?

Dlatego, że większość z nas lubi się śmiać i wzruszać oglądając seriale. Wydaje mi się, że włożyliśmy w to dużo serca. Jest w tym prawda, nie ma tezy. To będzie kilka fajnych godzin spędzonych z naszymi bohaterami.

Magda Popławska w rozmowie z nami powiedziała, że w młodym pokoleniu aktorów, do którego należysz wkurza ją a jednocześnie fascynuje wasza bezczelność. Czujesz się bezczelną aktorką młodego pokolenia?

Nie wiem, chyba nie. Może czasem mam takie momenty. Nie wiem do końca, czym jest ta bezczelność. Jeśli to mówienie o swoich potrzebach, to tak jestem. Nie czuję się bezczelna, bo w niej jest brak wrażliwości na drugiego człowieka a staram się być wrażliwa. Czasem mi puszczą nerwy, bo bywam bezczelna, ale w 90 proc. nie jestem.