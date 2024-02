Książę Harry i Meghan znowu wywołali burzę, gdy przedstawili swoją odświeżoną stronę internetową. Teraz to Sussex.com, która oficjalnie zastąpiła dotychczasową witrynę Archewell.com. W zakładce "Biuro księcia Harry’ego i Meghan" para ma zamiar informacje o swoim życiu, które nie są związane z organizacją Archewell.

Podkreśla się, że to, co zrobili, na pewno nie spodobałoby się królowej Elżbiecie II. Gdy cztery lata temu książę oraz księżna wycofali się z pełnienia królewskich obowiązków i zdecydowali się na wyjazd do USA, monarchini zakazała parze używania domeny "SussexRoyal". Jednak chociaż mieli usunąć tę stronę, nowa witryna Sussex.com wciąż zawiera linkowanie do oficjalnej strony królewskiej.

Księżę Harry i Meghan Markle zmienili nazwiska swoim dzieciom

Zwraca się też uwagę, że od czasu koronacji króla Karola III dzieci książęcej pary: 4-letni dziś Archie i 2-letnia Lilibet nazywają się Archie Sussex i Lilibet Sussex, a nie jak dotychczas Mountbatten-Windsor. Ta zmiana nastąpiła na skutek skomplikowanych reguł rządzących życiem rodziny królewskiej i została uwzględniona w nowej wersji strony. Niektórzy uważają jednak, że Harry i Meghan nie powinni tak podkreślać związków z instytucją, którą wielokrotnie oskarżali o bezwzględność i twierdzili, że doznali z jej strony wielu krzywd.

"Harry zlekceważył życzenia swojego dziadka i skutecznie porzucił nazwisko rodowe Mountbatten-Windsor, o które walczył Filip" — stwierdziła Ingrid Seward, biografka rodziny królewskiej.

Seward uważa, że takie posunięcie oddali jeszcze bardziej Harry'ego i Meghan od króla Karola III oraz księcia Williama.