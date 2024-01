Sanah należy do największych gwiazd młodego pokolenia. Jako jedyna polska wokalistka wypełniła po brzegi stadion PGE Narodowy w Warszawie. Każdy jej koncert przyciąga tłumy wiernych fanów. Z tak popularnością Sanah może sobie pozwolić na gigantyczne stawki za występ.

Sanah skasowała więcej niż Maryla Rodowicz

Nie od dziś wiadomo, że najlepiej zarabia się na koncertach za oceanem. Spragnieni ojczystego języka Polonusi gotowi są wydać krocie za możliwość uczestniczenia w koncercie polskiej gwiazdy. Sanah podążyła tym tropem i dała ostatnio kilka koncertów dla amerykańskiej Polonii.

Zaledwie za 2 koncerty, według informacji "Super Expressu", Sanah miała skasować na swoje konto ok. 75 tys. dol., co daje ponad 300 tys. zł. Dałoby to 26-letniej artystce pierwsze miejsce w rankingu najlepiej zarabiających na koncertach polskich gwiazd. Sanah wyprzedziłaby nawet niekwestionowaną królową estrady Marylę Rodowicz.

Uwielbiana przez polonię jurorka "The Voice Senior" ma zarabiać na jednym koncercie "zaledwie" ok. 20 tys. dol. Podobnie, w granicach 10-20 tys. dol., mają zarabiać Lady Pank i Kombi. Jak podaje Plejada, rekord należy do Budki Suflera, która w czasach swojej największej świetności inkasowała kwoty rzędu ok. 40 tys. dol. za jeden koncert.