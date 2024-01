W środę 17 stycznia na instagramowym profilu Janusza Palikota pojawił się filmik ze wspólnej kolacji z Magdą Gessler w jej restauracji u Fukiera. Gwiazda TVNsypie przekleństwami przy stole zastawionym kieliszkami z przezroczystym płynem, bawiąc się przy tym kartonową "protezą" i czyniąc seksualne aluzje. Osoba z bliskiego otoczenia restauratorki uważa, że Janusz Palikot opublikował nagranie z premedytacją, "by na nim zarobić".

Magda Gessler na wulgarnym nagraniu. Poseł się oburzył

Filmik, jak wynika z opisu, miał być promocją biznesów Janusza Palikota. Pojawia się w nim wprost zachęta do zamawiania książki Palikota, jest też opakowanie alkoholu sygnowane nazwiskiem byłego posła.

Na filmie opakowanie ląduje w końcu w rękach Magdy Gessler, która gładząc kartonową tubę, wykrzykuje ze śmiechem: "Wygląda jak duży k**as, który zawsze sterczy!".

"A jak ja się pokażę, robię l**kę Palikotowi, k**wa. Nie jemu na jawie, ale jego kartonowi, k**wa, czyli rodzaj, powiedziałabym, protezy" – wrzeszczy ze śmiechem restauratorka.

Filmik ten wywołał już oburzenie m.in. Jacka Ozdoby. Poseł Suwerennej Polski stwierdził na platformie X (dawniej Twitter), że "żadna stacja nie powinna tolerować takiej patologii".

"Zobaczcie, jak pani Gessler razem z Januszem Palikotem przy wódzie bawi się świetnie, promuje jego produkty w sposób wulgarny, na pewno nie jest to ikona kobiecości na tym materiale, tylko w tle jest duża afera oszukania ludzi na grube miliony – grzmiał Ozdoba w sieci.

"Magda jest ofiarą" a "pan Palikot jest gotowy na wszystko"

Teraz na łamach Pudelka zabrała głos znajoma Magdy Gessler. W rozmowie z serwisem przekonuje, że zamieszczony w sieci filmik to nagranie archiwalne z prywatnego spotkania, udostępnione teraz z premedytacją w celach reklamowych.

- Opublikowany wczoraj materiał ma co najmniej 2 lata i został nagrany w warunkach absolutnie prywatnych, koleżeńskich na tamten czas. Magda od wielu miesięcy nie ma żadnego kontaktu z Palikotem, a on wyciągnął prywatne nagranie i opublikował je w sieci, by kosztem Magdy wypromować swoją książkę. Po tym wszystkim, co pan Palikot zrobił w ostatnim czasie, dzisiaj jest gotowy na wszystko, żeby odwrócić uwagę od swoich problemów– powiedziała Pudelkowi osoba z bliskiego otoczenia restauratorki.

Rozmówczyni Pudelka broni Gessler, podkreślając, że ludzie zachowują się inaczej, swobodniej w gronie znajomych.

- W towarzystwie swoich znajomych wszyscy czują się swobodnie, czasami za bardzo, tak, jak Magda wtedy. Nie każdy żart jest udany. Magdzie nigdy by nie przyszło do głowy, ponieważ zna pana Palikota od kilkunastu lat, że Pan Palikot zachowa to nagranie i z premedytacją opublikuje, by na nim zarobić. Magda jest tu ofiarą. I sprawa wchodzi na tory prawne— podsumowała.