W środę 17 stycznia na profilu Janusza Palikota pojawił się filmik ze wspólnej kolacji z Magdą Gessler. Gwiazd TVNsypie przekleństwami przy stole zastawionym kieliszkami, bawiąc się przy tym kartonową "protezą". Nagranie w mocnych słowach skomentował oburzony poseł Suwerennej Polski, Jacek Ozdoba.

Magda Gessler w wulgarnym nagraniu promuje alkohol?

Filmik najprawdopodobniej miał być reklamówką biznesów Janusza Palikota. W opisie na instagramowym profilu byłego posła pojawia się bowiem zachęta do zamawiania jego nowej książki, a "proteza", którą czule głaszcze na nagraniu Magda Gessler, to opakowanie alkoholu firmowanego nazwiskiem Palikota.

"Wygląda jak duży k**as, który zawsze sterczy!" – krzykliwie opisała pojemnik Magda Gessler na filmie zamieszczonym w sieci.

Następnie z jej ust płynie potok przekleństwa i aluzja do wykonania czynności seksualnej.

Zabawa przy wódzie i duża afera

Na ten filmik zareagował natychmiast poseł Suwerennej Polski Jacek Ozdoba. Na platformie X (dawniej Twitter) przypomniał, że niedawno od Janusza Palikota - którego firma ma mieć gigantyczne, liczące ponad 250 mln zł długi wobec blisko 2 tys. wierzycieli - odciął się Kuba Wojewódzki.

"Dopiero co od Palikota uciekał Wojewódzki. Dziś w wulgarny sposób promuje tego człowieka Gessler. Ciekawe co na to oszukani ludzie? Żadna stacja nie powinna tolerować takiej patologii" – napisał Ozdoba.

Jacek Ozdoba: "Nie jest to ikona kobiecości"

"Zobaczcie, jak pani Gessler razem z Januszem Palikotem przy wódzie bawi się świetnie, promuje jego produkty w sposób wulgarny, na pewno nie jest to ikona kobiecości na tym materiale, tylko w tle jest duża afera oszukania ludzi na grube miliony – grzmiał Ozdoba na dołączonym do swego wpisu filmiku.

"Dopiero co odcinał się od niego Wojewódzki, a teraz pani Gessler rozumiem, że będzie żyrantem, będzie podstawiała się, czy będzie też stała murem za Januszem Palikotem, upadłym człowiekiem, obrzydliwą postacią, która kiedyś była w polityce" – podsumował wyraźnie oburzony poseł Suwerennej.