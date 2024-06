Marzena Kipiel-Sztuka, znana z roli Halinki Kiepskiej w kultowym już serialu "Świat według Kiepskich", zmarła 9 czerwca 2024 r. Miała 58 lat. Jej śmierć w rozmowie z Plejadą potwierdziła koleżanka z planu, Renata Pałys.

Zmagania Marzeny Kipiel-Sztuki

Przez wiele lat Kipiel-Sztuka walczyła z chorobą alkoholową. Choć przez pewien czas udało jej się powstrzymać od spożywania alkoholu, później wróciła do picia. Aktorka nie ukrywała też, że paliła dużo papierosów. W przeszłości mówiła: "Papierosy palę jeden za drugim - trzy paczki dziennie. I to nie na balkonie, tylko w domu. Popielniczki mam dopasowane do mebli. Tak jak papierosy, są wszędzie - w łazience, kuchni, sypialni i pokoju. Chleba mogłoby mi w domu zabraknąć, ale nie papierosów".

Reklama

Aktorka "przegrała z poważną chorobą"

Renata Pałys w rozmowie z "Super Expressem" zdradziła, że Marzena Kipiel-Sztuka nie zmarła nagle. Aktorka od dawna chorowała. "To nie była nagła śmierć. Marzena od jakiegoś czasu poważnie chorowała, ale nie chciała, żeby o tym mówić. Po prostu przegrała z bardzo poważną chorobą" - mówiła.

Aktorka zmarła w hospicjum

Aktorka potwierdziła także, że Marzena Kipiel-Sztuka przebywała we wrocławskim hospicjum. Informacje na temat pogrzebu gwiazdy "Świata według Kiepskich" są wciąż nieznane. Pałys przekazała, że Kipiel-Sztuka zostanie pochowana w Legnicy, jednak nie jest w stanie powiedzieć, na którym cmentarzu i kiedy odbędzie się ceremonia.

Ceremonia pożegnalna w Legnicy

Renata Pałys zdradziła, że to "aktorska rodzina" zajmuje się pogrzebem koleżanki z planu.

W rozmowie z JastrząbPost zapewniła również, że kiedy uda się już ustalić wszystkie formalności, pojawi się oficjalny komentarz w tej sprawie. Zdradziła przy tym, że Marzena Kipiel-Sztuka zdążyła zaplanować swój pogrzeb za życia.

"Z Marzeną żeśmy rozmawiały, jak ma wyglądać jej pogrzeb. Wszystko zostanie ujęte w oficjalnym komunikacie" - powiedziała Renata Pałys.