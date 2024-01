Znane osoby przeznaczyły w tym roku na aukcje WOŚP nie tylko wyjątkowo cenne pamiątki, ale też swój czas i umiejętności. Wszystkie aukcje Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy można znaleźć na stronie rzeczyodserca.pl.

Suknia ślubna, pamiątki po mamie i… generale Sikorskim

Tegoroczny, 32. finał WOŚP pod hasłem: "Tu wszystko gra! OK!. Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych", odbędzie się w niedzielę, 28 stycznia. Tymczasem rośnie liczba wartościowych pamiątek, które można wylicytować na aukcjach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Anna Lewandowska w tym roku przeznaczyła na aukcję WOŚP suknię ślubną, w której wystąpiła na uroczystości odnowienia przysięgi z Robertem Lewandowskim z okazji 10 rocznicy ślubu.

"Suknia ślubna to wyjątkowa i bardzo osobista rzecz. Często będąca spełnieniem marzeń, która w dniu ślubu staje się częścią nowej, pięknej historii. Tym bardziej cieszymy się, że suknia Camellia przyczyni się do uratowania marzeń wielu osób o powrocie zdrowia, a przy okazji przyniesie szczęście kolejnej pannie młodej" – napisał Maciej Zień, projektant sukni. Obecnie jej cena to ok. 6100 zł.

Pamiątkę rodzinną przekazała także autorka bestsellerowych kryminałów. Katarzyna Bonda wystawiła na aukcję WOŚP kolczyki swojej Mamy. W opisie aukcji Bonda podzieliła się bardzo osobistym wspomnieniem.

"Moja mama była mądrą, silną i niezwykle czułą kobietą. […] Biżuterię z jej kolekcji trzymam jako rodzaj spuścizny mentalnej i emocjonalnej, ale też obdarowuje nimi co jakiś czas moje przyjaciółki, które chcę wesprzeć duchowo i tak po kobiecemu — by rozwijały w sobie piękno duszy" — wyznała pisarka. Za kolczyki trzeba obecnie zapłacić ok. 2 tys. zł.

Akcję Jurka Owsiaka wsparli też politycy wyjątkowymi pamiątkami. Premier Donald Tusk przekazał rzecz niezwykłą — automatyczny ołówek generała Władysława Sikorskiego i książkę nim podpisaną. Ołówek, który generał Władysław Sikorski dostał w trakcie swojej podróży do Stanów Zjednoczonych od przewodniczącego Kongresu Polonii Amerykańskiej, premier otrzymał na przechowanie od swojego ojca chrzestnego, który był jednym z kierowców generała. Za ten wyjątkowy, zrobiony częściowo ze złota przedmiot trzeba obecnie zapłacić ok. 50 tys. zł.

Kremówki, pyry i nalewki

Do akcji ruszyła także ekipa, cieszącego się ogromną popularnością, serialu "1670". Na jednej z aukcji wylicytować można spotkanie z Michałem Sikorskim. Oprócz spaceru z serialowym ojcem Jakubem możemy liczyć na papieską kremówkę. Za tę przyjemność trzeba obecnie zapłacić ok. 28 tys. zł.

Zwycięzca kolejnej serialowej licytacji będzie mógł zjeść wspólny ziemniaczany posiłek z Zofią i Janem Pawłem z "1670". Katarzyna Herman i Bartłomiej Topa zapraszają do spotkania "okraszonego ziemniaczanym posiłkiem (do wyboru bulwy, ziemniaki, pyry i kartofle)". "Dania przygotują najlepsi nasi kucharze, pracujący czasowo w zaprzyjaźnionym Pałacu w Małej Wsi (zaledwie parę dni drogi od Adamczychy). Możliwości jest wiele: spacer wśród starodrzewiu modrzewiowego, kąpiel w przeręblu, wizyta w Pałacowej Kaplicy etc. etc." – zachęcają aktorzy. Ziemniaczane spotkanie kosztuje obecnie ok. 20 tys. zł.

Z krytyką części internautów spotkała się aukcja kontrowersyjnego biznesmena i byłego polityka. Janusz Palikot, borykający się z finansowymi problemami, wystawił na aukcję WOŚP kolację w swoim towarzystwie. Zapewnia, że sam będzie gotował, a dla zwycięzców licytacji wybierze swoje najlepsze, nalewki. Za taką biesiadę trzeba obecnie zapłacić ok. 25 tys. zł.

Weekend z gwiazdą i prezenter niania

Sporo znanych osób wystawiło na aukcję nie przedmioty, lecz swój czas i swoje usługi. Omenaa Mensah i Rafał Brzoska zapraszają na pełen atrakcji weekend, którzy zwycięzcy aukcji spędzą wraz z parą w hiszpańskiej Marbelli.

"Chętnych o wielkim sercu zapraszamy na wspólny weekend z golfem w hiszpańskiej Marbelli, gdzie pod okiem trenera światowej klasy odwiedzimy trzy najpiękniejsze pola golfowe w okolicy. Poza sportem i doskonaleniem techniki (nie tylko dla zaawansowanych graczy, ale także dla początkujących!) oferujemy wspólne kolacje, degustacje win, rozmowy o życiu, sztuce, a nawet konsultacje biznesowe" – zachęcili na Instagramie.

Co istotne, zwycięzcy licytacji, a mogą to być dwie osoby, za nic nie będą musieli dodatkowo płacić. Za to na licytację trzeba dać obecnie ok. 200 tys. zł.

Swój czas oferuje też Viki Gabor. Piosenkarka wystawiła na aukcję spotkanie, rozmowę, a na dodatek wręczy zwycięzcy osobiście interaktywne zabawki. Cena to obecnie blisko 4 tys. zł.

Z niecodzienną ofertą wyszedł Piotr Kraśko. Prezenter głównego wydania "Faktów" oferuje pomoc w odrabianiu lekcji i opiekę nad dziećmi. "Wyobraźcie sobie, że jesteście bardzo zajęci, macie jakieś wyjście a następnego dnia dzieci mają test, klasówkę, kartkówkę to właśnie wtedy mogę pomóc ja! A ponieważ sam mam dzieci od 2 klasy Szkoły Podstawowej do 3 Liceum, to wydaje mi się, dam radę jakoś pomóc — dam z siebie wszystko!" — zapewniła gwiazda TVN-u. "A gdy dzieci zgłodnieją, zrobię rosół!" – dodał Piotr Kraśko. Cena za taką usługę to obecnie ok. 3 tys. zł.

Pojedynek z piosenkarzem i złote rękawice MMA

Na aukcjach WOŚP nie brak w tym roku sportowców, sportowych gadżetów, a nawet sportowych wyzwań do pojedynku.

Za ok. 3 tys. zł wylicytować można oryginalne buty piłkarskie Grzegorza Krychowiaka z autografem oraz oryginalną meczowa koszulka z saudyjskiego ABHA FC ozdobioną autografem. Joanna Jędrzejczyk, pierwsza Polka w organizacji MMA – Ultimate Fighting Championship oraz mistrzyni tejże organizacji w wadze słomkowej, przekazała dla WOŚP złote rękawice z podpisem. "Są one symbolem walki, walki przede wszystkim o siebie i o drugiego człowieka, bo warto pomagać i walczyć przede wszystkim. Możecie sobie zawsze rano podnieść gardę przed lustrem i powiedzieć, że udźwignę ten dzień, nieważne jak będzie ciężki! Czy w chorobie, czy w trudzie, czy również w radości także niech te rękawice będą symbolem walki o dobro pomoc i miłość do drugiej osoby!" – napisała zawodniczka MMA. Cena rękawic to obecnie ok. 2 tys. zł

Wielokrotny mistrz bokserski Dariusz Michalczewski tym razem przekazał na aukcję WOŚP unikatową pamiątkę muzyczną — gitarę z autografami legendy sceny rockowej grupy Scorpions. Za gitarę trzeba obecnie zapłacić ok. 18 tys. zł.

Za to muzyk Dawid Podsiadło na aukcję WOŚP rzucił wyzwanie. Piosenkarz, którego pasją jest Badminton, zaprasza do pojedynku na korcie lub wspólnego treningu. "Znacie mnie i wiecie, że moje życie to sport. Zawsze ekstremalny. Pora w końcu odsłonić karty — jestem gotowy rzucić wyzwanie światu. […] Myślisz, że dasz radę?" – pytał Dawid Podsiadło w opisie aukcji. Za wspólny pobyt na korcie z piosenkarzem trzeba obecnie zapłacić 35 tys. zł.